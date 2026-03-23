Interconectado en su totalidad el Sistema Eléctrico Nacional

A las 9:38 de la noche de este domingo 22 de marzo quedó interconectado el Sistema Eléctrico Nacional desde Pinar del Río hasta Guantánamo, según informó el Ministro de #Energía y Minas, Vicente de la O Levy.

El primer ministro de #Cuba, Manuel Marrero Cruz, expresó en una publicación que a partir del esfuerzo de los trabajadores eléctricos se logró restablecer el SEN, y agradeció a quienes ponen todo su empeño para superar el cerco energético y se crecen ante las dificultades.

Luego de la desconexión del sistema, se restablece paulatinamente el servicio a los clientes de la capital cubana. Desde el despacho provincial de carga de La Habana, el periodista Mario Herrera obtuvo detalles.