Más de 140 nuevos profesionales de la salud se gradúan en Mayabeque

La Facultad de Ciencias Médicas Gilberto Arocha en Mayabeque celebró una conmovedora ceremonia de graduación, donde más de 140 estudiantes recibieron sus títulos en diversas carreras de la salud.

El evento, que tuvo lugar en la Casa de la Décima de la provincia, no solo marcó el inicio de una nueva etapa para estos profesionales, sino que también rindió homenaje a la vida y legado de Fidel Castro Ruz, en el centenario de su nacimiento, así como a la histórica gesta moncadista.

Foto: Tomada de Radio Mayabeque