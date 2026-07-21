Canciller de Cuba denuncia reciente falacia del Departamento de Estado de EE. UU. contra la isla

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, expuso en su cuenta en la red social X que la más reciente falacia del Departamento de Estado de Estados Unidos contra Cuba forma parte de la construcción, por el Secretario de Estado, de un pretexto para sostener su guerra económica cruel y criminal que castiga a cada familia cubana, y su aspiración de agredir militarmente a #Cuba, para lo que busca desesperadamente el apoyo de los ciudadanos estadounidenses. El miembro del Buró Político hace referencia al informe publicado por el Departamento de Estado esta mañana en el cual vuelve a considerar a Cuba como una amenaza terroristas y de espionaje… Otra calumnia de las que han perpetrado durante años para avalar el bloqueo contra la mayor de las Antillas y el actual cerco energético.

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