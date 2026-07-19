Jornada de trabajo voluntario rinde homenaje a Fidel Castro

En saludo al 26 de Julio, Día de la Rebeldía Nacional, trabajadores del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y del Palacio de la Revolución participaron activamente en una jornada de trabajo voluntario.

Esta iniciativa, que une esfuerzo y compromiso, constituyó también un homenaje especial al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, justo en el año de su centenario.

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