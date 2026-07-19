Jornada de trabajo voluntario rinde homenaje a Fidel Castro

En saludo al 26 de Julio, Día de la Rebeldía Nacional, trabajadores del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y del Palacio de la Revolución participaron activamente en una jornada de trabajo voluntario.

🇨🇺👥 En saludo al 26 de Julio y al centenario del Comandante en Jefe #Fidel Castro Ruz, los trabajadores del Palacio de la Revolución se sumaron este domingo a la jornada nacional de trabajo voluntario, con labores de limpieza y embellecimiento de las áreas verdes.#SiempreXCuba pic.twitter.com/zqbnjo7fBa — Gobierno Cuba 🇨🇺 (@GobiernoCuba) July 19, 2026

Esta iniciativa, que une esfuerzo y compromiso, constituyó también un homenaje especial al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, justo en el año de su centenario.