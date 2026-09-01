Inicia segundo semestre del año de preparación para la Defensa

Tomada de Cubadebate.

El miembro del Buró Político del Partido y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, presidió el acto político y ceremonia militar del inicio del segundo semestre del año de preparación para la Defensa y del año del instrucción 2026-2027 de los centros docentes de nivel superior de las FAR, así como de la escuelas militares Camilo Cienfuegos.

Presente además el miembro del Comité Central del Partido y secretario general de la CTC, Osnay Miguel Colina Rodríguez.

Foto tomada de Cubadebate.

 

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