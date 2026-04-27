ICAP respalda movimiento «Mi firma por la patria’ y reafirma unidad nacional

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, reiteró este domingo su apoyo al movimiento de la sociedad civil “Mi firma por la patria”.

Mediante una declaración, señalaron que, en este abril de victorias, la defensa del país constituye nuevamente «un punto de unión en la reafirmación de la soberanía y el principio irrenunciable de unidad nacional».

El ICAP convoca a todo el Movimiento de Solidaridad con Cuba en el mundo a reforzar las acciones en apoyo a la Revolución, a su derecho inalienable a decidir su propio destino y por la defensa de la paz.

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