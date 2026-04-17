Girón eterno

La madrugada del 17 de abril de 1961 los carboneros de la Ciénaga de Zapata dormían «acariciados por el mar como una lira de zafiro y plata», y los brigadistas «dormitaban cual palomas al pie de sus cartillas». La metralla enemiga rasgó la paz de un pueblo que solo atesoraba leña, sueños y un porvenir recién estrenado.

Somos los hijos de aquellos carboneros y milicianos. Somos la continuación de aquella victoria. Foto: Archivo

El poeta lo describió con sobrecogedora precisión: «Todo está en paz. El corazón espera el claro amanecer de primavera, cuando estallan su pólvora homicida sembradores del hambre y la ignorancia».

Eran los mil quinientos mercenarios de la Brigada 2506, entrenados por la CIA, que apostaron por la geografía pantanosa y la sorpresa como carta de triunfo.

Se equivocaron. No hubo factor sorpresa y el mismo pueblo que antes dormía se levantó en pie de guerra. Erraron. Así lo entendieron en menos de 72 horas.

«El valor de un pueblo que defiende su tierra, la moral y la fuerza de una Revolución que defiende la justicia de su causa, no puede medirse». Foto: Archivo

Hoy, 65 años después, el imperialismo amenaza… Y acaso algunos se hacen una pregunta —demasiado ingenua para quien sabe de aquella gesta—: ¿defenderían los cubanos su soberanía frente a una nueva agresión?

Obviamente el escenario sería distinto: habría que enfrentar, quizás, muchas de las variantes de la guerra que la Casa Blanca ha perfeccionado; sin embargo, la respuesta no puede ser más categórica y clara.

Ante las amenazas del imperio, Cuba se mantiene firme. Foto: ACN

En una sociedad que convive con la hostilidad como paisaje cotidiano hay una rutina de resistencia. Usted coincidirá conmigo en que el desánimo aflora en ocasiones —comprensible, ante las carencias y estrecheces—, pero los cubanos saben, al borde de la asfixia, quién es el verdadero culpable.

Hace poco escuché a alguien, en un barrio oscuro y pobre del Cerro capitalino, que en cada gente, acá, hay una fiera herida, y eso se respeta. Cuánta razón, a juzgar por mí misma.

Decir que Cuba se defenderá en caso de ser agredida militarmente no es amenaza ni guapería, como han calificado las declaraciones del presidente Miguel Díaz-Canel al referirse al tema.

«La Revolución no es una frase del pasado: es el escudo del presente y la garantía del futuro». Foto: ACN

A Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable. El acto de defenderse es inherente a esta tierra. Siendo así, con casi siete décadas de asedio encima, enfrentar un nuevo golpe enemigo es nuestra segunda naturaleza.

De tal manera, si vienen, encontrarán a un pueblo caldeado y despierto que, como en aquel abril de hace 65 años, se defenderá en aras de preservar su soberanía.

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