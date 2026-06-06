Denuncian genocidio del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba

Cuba enfrenta una escalada agresiva imperial, sin precedentes en la historia de la Revolución.

El Gobierno de los Estados Unidos, casi diariamente refuerza medidas y aplica ilegítimas sanciones, como prolongación de la guerra económica, financiera y comercial, contra la mayor de las Antillas.

Lo que llaman desde Washington, un estado fallido, es en realidad, un estado cercado y agredido, con una amenaza real de intervención militar.

Ante ese escenario, la población denuncia lo que constituye un acto de genocidio, que acentúa limitaciones y obstáculos, a la gestión económica del país y en la vida diaria del pueblo.

Foto tomada de Tribuna de La Habana.