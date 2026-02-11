Genera la Guiteras 150 MW y avanza en subida de cargas luego de sincronizar al SEN

Sincronizada al mediodía de este miércoles con el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, enclavada en la zona industrial de Matanzas, entrega en estos momentos unos 150 megavatios (MW) y continúa en proceso escalonado de ascenso de carga.

Tras permanecer fuera de servicio durante varias jornadas, la unidad generadora número uno de la mayor planta del país logró su reconexión a partir de las 11:11 de la mañana, según informaron fuentes oficiales del enclave fabril. La salida del bloque, ocurrida el pasado 9 de febrero, obedeció a una avería localizada en el área de la caldera, zona que no había sido intervenida durante la más reciente parada técnica de mantenimiento ligero.

En declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias, Rubén Campos Olmo, director general de la termoeléctrica, ofreció detalles sobre el comportamiento del bloque en sus primeras horas de sincronización.

“La unidad se mantiene estable; el bloque unitario vuelve a tributar al SEN este miércoles tras concluir las labores de reparación de una avería en área de la caldera y realizar las pruebas pertinentes”, precisó el directivo.

El restablecimiento del servicio fue precedido por una intensa jornada de trabajo durante la noche precedente.

De acuerdo con información divulgada en Facebook por el periodista José Miguel Solís, especializado en el seguimiento del sector electroenergético, los especialistas concluyeron en horas de la noche los trabajos correctivos. “Se realizaron exitosamente las pruebas neumáticas e hidráulicas y se procedió en la madrugada al encendido de la caldera”, detalló Solís en su perfil en la red social.

El camino hacia la recuperación total de los indicadores de la planta aún transita por metas progresivas.

Según manifestó a Solís el ingeniero Román Pérez Castañeda, subdirector técnico de la instalación, el colectivo de trabajadores tiene puesta su mira en alcanzar próximamente los 200 megavatios de potencia. La declaración del ingeniero refrenda el compromiso del capital humano de la central en el empeño de devolver al bloque su capacidad nominal.