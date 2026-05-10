Felicitan a todas las madres cubanas

Tomada del perfil en X de Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Con la dedicatoria a Loyda, una joven madre y oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a través de su perfil en la plataforma digital X, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó a las madres cubanas en este, su día.

Por su parte, mediante el perfil de la Asamblea Nacional del Poder Popular, su titular, Esteban Lazo Hernández, felicitó a todas las madres cubanas, son ejemplos de dedicación y entrega.

El primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, también se hizo eco de la felicitación. Destacó que las madres cubanas tienen una mezcla de sensibilidad y firmeza.

Foto tomada del perfil en X de Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

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