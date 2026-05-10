Felicitan a todas las madres cubanas

Con la dedicatoria a Loyda, una joven madre y oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a través de su perfil en la plataforma digital X, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó a las madres cubanas en este, su día.

Ella es Loyda, joven oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y él es Frank, su razón de ser. Para las madres (y las abuelas) cubanas, su descendencia es la razón primera y última de sus vidas. Por defender su mundo están dispuestas a pelear. Pero, sobre todo, están… pic.twitter.com/jEoR4DDDjG — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 10, 2026

Por su parte, mediante el perfil de la Asamblea Nacional del Poder Popular, su titular, Esteban Lazo Hernández, felicitó a todas las madres cubanas, son ejemplos de dedicación y entrega.

Esteban Lazo: «Una entrañable felicitación a todas las madres cubanas. Son ellas amor infinito, dulzura y sensibilidad extraordinaria; ejemplo de dedicación y entrega a sus hijos y demás familiares, y a la Patria🇨🇺.

¡Feliz Día para todas, especialmente a diputadas y delegadas» pic.twitter.com/IMydne59h7 — Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) May 10, 2026

El primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, también se hizo eco de la felicitación. Destacó que las madres cubanas tienen una mezcla de sensibilidad y firmeza.

Las madres cubanas tienen esa mezcla perfecta de sensibilidad y firmeza que las hace extraordinarias, capaces de remontar la adversidad, sin renunciar a la sonrisa y la belleza. En estos días tan duros, y siempre, nuestro pueblo es afortunado por tenerlas. ¡Muchas felicidades! pic.twitter.com/IzTEuROwpc — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) May 10, 2026

Foto tomada del perfil en X de Miguel Díaz-Canel Bermúdez.