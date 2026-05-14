Presidente de Cuba recibe cartas credenciales de diez nuevos embajadores

Este jueves, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió en audiencia solemne en el Palacio de la Revolución las cartas credenciales de diez nuevos embajadores.

El acto, que marca el inicio formal de las funciones diplomáticas de estos representantes en Cuba, contó con la presencia del ministro interino de Relaciones Exteriores, Gerardo Peñalver.

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