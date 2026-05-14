Presidente de Cuba recibe cartas credenciales de diez nuevos embajadores

Este jueves, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió en audiencia solemne en el Palacio de la Revolución las cartas credenciales de diez nuevos embajadores.

Hoy dimos la bienvenida oficial en el Palacio de la Revolución a los nuevos embajadores de la República Libanesa, la República de Ghana, la República Oriental del Uruguay, la República de Suriname, San Vicente y las Granadinas, la República Popular de Bangladesh, el Reino… pic.twitter.com/Vpz4Mo7gnt — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 14, 2026

El acto, que marca el inicio formal de las funciones diplomáticas de estos representantes en Cuba, contó con la presencia del ministro interino de Relaciones Exteriores, Gerardo Peñalver.