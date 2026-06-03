El pueblo de Cuba felicita a Raúl en su cumpleaños 95

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; felicitó al líder al frente de la Revolución cubana, en su cumpleaños 95 en una publicación en la red social X.

Muchas felicidades, querido General de Ejército, líder de la Revolución Cubana, noble título que reconoce al hijo amoroso, al hermano leal, al esposo, padre, abuelo, amigo y jefe exigente, afectuoso y sincero, al combatiente intrépido, al dirigente original, al guardián de las… pic.twitter.com/FdV0W6xZ4l — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 3, 2026

Por su parte el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, publicó en el perfil del Parlamento: «En nombre de las diputadas y diputados a la @AsambleaCuba🇨🇺, y en el mío propio, una entrañable felicitación al general de Ejército Raúl Castro Ruz, en su cumpleaños 95. Raúl es ejemplo para todo nuestro pueblo de patriotismo, entrega y compromiso con la Revolución»

Esteban Lazo: «En nombre de las diputadas y diputados a la @AsambleaCuba🇨🇺, y en el mío propio, una entrañable felicitación al general de Ejército Raúl Castro Ruz, en su cumpleaños 95.Raúl es ejemplo para todo nuestro pueblo de patriotismo, entrega y compromiso con la Revolución» pic.twitter.com/KbhZ2tZbMe — Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) June 3, 2026

También el secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda, publicó en su perfil:

En el día de su 95 cumpleaños, felicitamos con profundo respeto y admiración al general de Ejército Raúl Castro Ruz, protagonista de la obra revolucionaria, genuino seguidor del ejemplo de Fidel y paradigma de leltad, modestia y firmeza. Su vida ha estado consagrada a la Patria,… pic.twitter.com/b86DDRkhxy — Dr. Roberto Morales Ojeda (@DrRobertoMOjeda) June 3, 2026

Admiración y respeto para el general de Ejército Raúl Castro Ruz. Felicidades en su 95 cumpleaños, escribió la vice primera ministra, Inés María Chapman Waugh.