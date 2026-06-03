El pueblo de Cuba felicita a Raúl en su cumpleaños 95

Tomada del perfil en X de Yusimi Yull Quintana. Funcionaria del Comité Provincial del Partido en Cienfuegos.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; felicitó al líder al frente de la Revolución cubana, en su cumpleaños 95 en una publicación en la red social X.

Por su parte el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, publicó en el perfil del Parlamento: «En nombre de las diputadas y diputados a la @AsambleaCuba🇨🇺, y en el mío propio, una entrañable felicitación al general de Ejército Raúl Castro Ruz, en su cumpleaños 95. Raúl es ejemplo para todo nuestro pueblo de patriotismo, entrega y compromiso con la Revolución»

También el secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda, publicó en su perfil: 

Admiración y respeto para el general de Ejército Raúl Castro Ruz. Felicidades en su 95 cumpleaños, escribió la vice primera ministra, Inés María Chapman Waugh.

Tomada del perfil en Facebook del Instituto de Oncología y Radiobiología de La Habana.

Inauguran Unidad de Tratamiento Ambulatorio del Instituto de Oncología y Radiobiología

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El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, inauguró este miércoles la Unidad de Tratamiento Ambulatorio del Instituto de Oncología y Radiobiología, en La Habana.
Redacción Caribe
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Tomada de la publicación del Partido Comunista de Cuba.

Festival en homenaje al líder al frente de la Revolución cubana

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El Pabellón Cuba celebro el 95 cumpleaños de Raúl Castro Ruz con un festival que incluyo actividades culturales y presentaciones de libros, dirigidas a todo el publico y en especial a niños, adolescentes y jóvenes.
Redacción Caribe
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tomada de Cubadebate. 

Santiago en la vida de Raúl

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La cuna de la Revolución, fue también el escenario donde se formó la trayectoria de Raúl Castro Ruz. En estas montañas y calles orientales desarrolló su vocación militar, su liderazgo y su papel decisivo en la lucha revolucionaria.
Redacción Caribe
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