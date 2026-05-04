Felicita presidente de Cuba a nueva líder del partido mexicano Morena

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó hoy a Ariadna Montiel Reyes por su elección como nueva presidenta del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena.

A través de la red digital X, el mandatario agradeció también las expresiones de solidaridad y respaldo a Cuba, durante su discurso en el Octavo Congreso Nacional Extraordinario.

Ratificó además la voluntad y disposición de continuar afianzando las relaciones de amistad y cooperación entre los partidos en beneficio de ambos pueblos.

El Partido Movimiento de Regeneración Nacional fue creado en 2011 como una asociación civil dedicada a impulsar la democracia y la defensa de la soberanía de México.

Mis sinceras felicitaciones a la compañera Ariadna Montiel Reyes, elegida nueva presidenta de @PartidoMorenaMx en el VIII Congreso Nacional Extraordinario. Agradezco las expresiones de solidaridad y respaldo a #Cuba, durante su discurso realizado en este evento, símbolo de la… https://t.co/1sriX8Qf2E — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 3, 2026

Foto tomada del perfil en X del presidente de Cuba.