Construirán en Sancti Spíritus nuevo lote de 50 microbuses eléctricos

Cuba reanudó la fabricación de pequeños microbuses ecomóviles para aliviar la transportación de pasajeros ante la difícil situación causada por el genocida bloqueo económico y energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos, según informó José Lorenzo García, delegado del Ministerio del Transporte en la provincia de Sancti Spíritus.

El funcionario precisó que la intención es construir un nuevo lote de otros 50 equipos, cifra similar a los fabricados hasta el momento en esa región del país y que ya funcionan en la cabecera provincial espirituana y en los municipios de Trinidad, Yaguajay y Cabaiguán.

Ordenados en rutas o itinerarios con un amplio movimiento de personas, los ecomóviles gozan de mucha aceptación entre la población que habita en esas ciudades, gracias al módico precio del servicio que ofrecen, así como por su permanente circulación y fácil acceso, señaló el periódico.

Estos vehículos funcionan mediante el empleo de la electricidad, como expresión del necesario cambio de la matriz energética hacia el cual debe avanzar cada vez más el transporte cubano, según explicó la publicación.

Entre los propósitos del programa —agregó el delegado— está crear las condiciones materiales para disponer de un sistema que permita recargar los referidos microbuses mediante el aprovechamiento de la energía solar, en una iniciativa que combina la respuesta al bloqueo con la sostenibilidad ambiental y el beneficio directo a la población.