Examinan marcha de programas vitales en Cuba

El Primer Ministro de Cuba, Manuel Marrero Gruz, convocó a los Gobernadores de todas las provincias y al intendente de la Isla de la Juventud a realizar con disciplina, organización y la austeridad necesaria las tareas de Gobierno en el Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. En el encuentro participaron Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, por videoconferencia y presencial de Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República.