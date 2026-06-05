Reitera Cuba en el Día Mundial del Medio Ambiente 2026 su compromiso con la protección del entorno

Desde la mayor de las Antillas se apuesta por la protección del entorno y, a través de la dirección del país, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y otras instituciones, se impulsan estrategias para profundizar en este tema a nivel nacional, en un contexto mundial donde los efectos del cambio climático ya no constituyen una amenaza futura sino una realidad presente que afecta el desarrollo de la vida en el planeta.

En diferentes escenarios, Cuba se ha pronunciado en favor del cuidado del medio ambiente, insistiendo en la búsqueda de alternativas de producción que permitan el desarrollo de la sociedad sin necesidad de perjudicar lo natural, así como en la importancia de que los Estados cumplan sus compromisos ambientales adquiridos en el marco de acuerdos internacionales como el Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Desde la década del setenta se celebra cada 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente, fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para concientizar sobre el cuidado del entorno, aspecto que en 2026 cobra mayor significado por los efectos cada vez más visibles e impactantes del calentamiento global, que no distingue fronteras ni niveles de desarrollo económico.

De acuerdo a información de la ONU, el cambio climático no es una amenaza para el futuro, sino que sus consecuencias negativas ya influyen en el desarrollo de la vida en el planeta, como lo demuestra el incremento de los incendios forestales, los récords de temperaturas que se registran año tras año, la progresiva desaparición de glaciares en regiones polares y montañosas, y la ocurrencia de tormentas extremas cada vez más frecuentes e intensas, fenómenos que constituyen el reflejo evidente de que es necesario continuar y profundizar los esfuerzos entre todos los países para enfrentar una problemática que atenta contra la humanidad.

Las Naciones Unidas destacaron que, a pesar de la gravedad de la problemática, existen iniciativas esperanzadoras como la transformación de ciudades mediante el uso de energías limpias y la restauración de ecosistemas degradados por parte de comunidades organizadas, prácticas que evidencian que desde la acción colectiva y la voluntad política es posible pensar en un mejor futuro para el planeta y las generaciones venideras.

De acuerdo con este organismo multilateral, uno de los objetivos ambientales fundamentales es mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados Celsius con relación a los niveles preindustriales, para lo cual resulta imprescindible disminuir a la mitad las emisiones anuales de gases de efecto invernadero para el año 2030, medida que permitiría prevenir una mayor contaminación atmosférica y mitigar los impactos más catastróficos del cambio climático sobre los ecosistemas y las poblaciones humanas.

En este Día Mundial del Medio Ambiente, que en esta ocasión es auspiciado por la República de Azerbaiyán y se desarrolla bajo la campaña global #PorElClimaYa, la ONU hace un llamamiento a toda la comunidad internacional a cambiar el rumbo del planeta mediante la protección de la naturaleza, porque preservar los bosques, los océanos, la biodiversidad y los recursos naturales no es un acto menor: es, en esencia, defender la vida misma.

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