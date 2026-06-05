Reanuda Cuba producción de citostáticos tras exitosa inversión en Laboratorios Aica

En un contexto de severas limitaciones económicas y recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos, Cuba da un paso decisivo para respaldar la atención a pacientes oncológicos con la reactivación de la planta de citostáticos de Laboratorios Aica, instalación perteneciente al grupo empresarial BioCubaFarma, la cual reinició sus operaciones productivas luego de culminar un proceso inversionista dirigido a ampliar sus capacidades, noticia que ratifica la voluntad inquebrantable del Estado cubano de priorizar la vida y la salud de su pueblo.

La presidenta de BioCubaFarma, Mayda Mauri Pérez, recibió en la instalación al ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, en una jornada que evidenció el trabajo integrado entre la industria biofarmacéutica, el Minsap y el Gobierno cubano, factor clave para lograr esta reactivación pese al complejo escenario actual, marcado por las cada vez más agresivas medidas coercitivas unilaterales del Gobierno norteamericano.

De acuerdo con una publicación del grupo biofarmacéutico en Facebook, durante el recorrido especialistas explicaron que la puesta en marcha constituye un proceso de arrancada escalonado y controlado, en el que cada fase productiva se activa de manera gradual para asegurar la estabilidad tecnológica y la calidad de los fármacos, extremo que garantiza que los medicamentos destinados a los miles de pacientes con cáncer en la Isla cumplan con los más exigentes estándares internacionales.

La planta, ahora con mayores capacidades luego de la inversión realizada, tiene la responsabilidad de tributar 16 citostáticos al Programa Nacional de Atención a Pacientes Oncológicos, por lo que la producción se retomará priorizando aquellos medicamentos de mayor criticidad clínica, según los cronogramas acordados con el Ministerio de Salud Pública, en un esfuerzo por optimizar los recursos disponibles y salvar vidas.