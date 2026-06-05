Reanuda Cuba producción de citostáticos tras exitosa inversión en Laboratorios Aica

En un contexto de severas limitaciones económicas y recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos, Cuba da un paso decisivo para respaldar la atención a pacientes oncológicos con la reactivación de la planta de citostáticos de Laboratorios Aica, instalación perteneciente al grupo empresarial BioCubaFarma, la cual reinició sus operaciones productivas luego de culminar un proceso inversionista dirigido a ampliar sus capacidades, noticia que ratifica la voluntad inquebrantable del Estado cubano de priorizar la vida y la salud de su pueblo.

La presidenta de BioCubaFarma, Mayda Mauri Pérez, recibió en la instalación al ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, en una jornada que evidenció el trabajo integrado entre la industria biofarmacéutica, el Minsap y el Gobierno cubano, factor clave para lograr esta reactivación pese al complejo escenario actual, marcado por las cada vez más agresivas medidas coercitivas unilaterales del Gobierno norteamericano.

De acuerdo con una publicación del grupo biofarmacéutico en Facebook, durante el recorrido especialistas explicaron que la puesta en marcha constituye un proceso de arrancada escalonado y controlado, en el que cada fase productiva se activa de manera gradual para asegurar la estabilidad tecnológica y la calidad de los fármacos, extremo que garantiza que los medicamentos destinados a los miles de pacientes con cáncer en la Isla cumplan con los más exigentes estándares internacionales.

La planta, ahora con mayores capacidades luego de la inversión realizada, tiene la responsabilidad de tributar 16 citostáticos al Programa Nacional de Atención a Pacientes Oncológicos, por lo que la producción se retomará priorizando aquellos medicamentos de mayor criticidad clínica, según los cronogramas acordados con el Ministerio de Salud Pública, en un esfuerzo por optimizar los recursos disponibles y salvar vidas.

Tomada de la publicación del Partido Comunista de Cuba.

Presentan en Holguín colección de «Obras escogidas» de Raúl

  • Sin comentarios
Una colección de nueve tomos que reúne el pensamiento político y militar del líder revolucionario Raúl Castro Ruz, fue presentada aquí en saludo al cumpleaños 95 del general de Ejército.
Redacción Caribe
Leer más

Reitera Cuba en el Día Mundial del Medio Ambiente 2026 su compromiso con la protección del entorno

  • Sin comentarios
Desde la década del setenta se celebra cada 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente, fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para concientizar sobre el cuidado del entorno, aspecto que en 2026 cobra mayor significado por los efectos cada vez más visibles e impactantes del calentamiento global, que no distingue fronteras ni niveles de desarrollo económico.
Redacción Caribe
Leer más

Protocolo de enfriamiento mantiene fuera de servicio a la termoeléctrica Guiteras tras nueva avería

  • Sin comentarios
Por disposición del protocolo técnico establecido, la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras permanece en proceso de enfriamiento en su área de calderas, a la espera de poder valorar con precisión la avería que durante la noche precedente provocó la desconexión automática del bloque unitario del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
14:30 SERIE DOCUMENTAL ¨LOS PASOS DE LA GUERRA¨
15:00 REVISTA EN TIEMPO REAL.
16:00 LAS FORMAS DEL LIBRO
● EN VIVO
16:30 CARIBE NOTICIAS
17:00 ENLACE NACIONAL.

Más vistos

Cuba, el GAE y Estados Unidos: anatomía de una calumnia de Estado

Avería en la subestación Apolo provocó salida de varias unidades del Sistema Eléctrico Nacional

Cuba logra refinación de crudo nacional en Santiago de Cuba

Protocolo de enfriamiento mantiene fuera de servicio a la termoeléctrica Guiteras tras nueva avería