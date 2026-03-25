Estudiantes universitarios protagonizarán ejercicio militar y productivo el 27 de marzo

Bajo la premisa de fortalecer la preparación integral de las nuevas generaciones, el próximo 27 de marzo se realizará el Bastión Estudiantil Universitario 2026, ejercicio que se desarrollará de manera descentralizada en instituciones de Educación Superior de todo el país y otras localidades, a partir de las ocho de la mañana, según convocaron las universidades cubanas, en coordinación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

La jornada constituye un momento clave para poner en práctica los conocimientos adquiridos en la preparación para la defensa, involucrando activamente a estudiantes, profesores y trabajadores del sector.

Con el propósito de garantizar la organización y el desarrollo exitoso de las actividades, el Ejército Occidental acompañará a la comunidad universitaria durante el desarrollo del ejercicio como parte de la preparación continua para la defensa del territorio. Esta articulación entre las instituciones educativas y las FAR refuerza el carácter unitario de la concepción estratégica de la Guerra de Todo el Pueblo, asegurando que cada participante asuma con responsabilidad las tareas asignadas.

En Matanzas, la Universidad de Ciencias Médicas y la Universidad de la provincia organizarán actividades en consejos populares del municipio cabecera y en otras localidades. Los puntos de concentración previstos son la Estación de Bomberos Enrique Estrada, el Campo de Tiro de Buey Vaca, la Universidad de Ciencias Médicas y el Palmar de Junco.

Desde estas sedes, los participantes se desplegarán hacia los diferentes escenarios donde se desarrollarán las acciones planificadas, en un ejercicio que busca integrar a la academia con las comunidades del territorio yemense.

Por su parte, la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas informó que el ejercicio reafirmará el compromiso de la comunidad universitaria con la defensa de la nación y constituirá un espacio de participación activa.

En Santiago de Cuba, la Universidad de Oriente convocó a estudiantes y profesores a participar, con protagonismo de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de esa región oriental. Ambas instituciones, al igual que el resto de las casas de altos estudios del país, han dispuesto comisiones organizadoras para asegurar el cumplimiento de los objetivos trazados en cada territorio.

Según las instituciones convocantes, los estudiantes deben asistir con vestuario adecuado, predominando los colores de la enseña nacional. Otras indicaciones serán emitidas a través de los canales de comunicación establecidos en las sedes y consejos populares. La disciplina y la organización constituyen pilares fundamentales para el desarrollo de un ejercicio que exige responsabilidad y compromiso de todos los participantes.

El Bastión Estudiantil Universitario 2026 se organiza de manera descentralizada en municipios y consejos populares, con actividades de preparación militar, económico-productivas y ambientales, en correspondencia con las condiciones actuales del país.

Esta estructura permite que cada centro de Educación Superior adapte las acciones a las particularidades de su entorno, potenciando la creatividad y el protagonismo de las federaciones estudiantiles en cada provincia.

La jornada estará dedicada al centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y a un nuevo aniversario de la derrota del imperialismo norteamericano en Playa Girón, bajo la concepción estratégica de la Guerra de Todo el Pueblo. En un contexto de permanente atención a la preparación defensiva, el Bastión Estudiantil Universitario 2026 se erige como un espacio de formación patriótica y de reafirmación de los principios que sustentan la soberanía nacional.