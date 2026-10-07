Envía Raúl carta de felicitación a la Universidad de Ciencias Médicas de las FAR

El líder de la Revolución cubana, general de Ejército Raúl Castro Ruz, reconoció la destacada labor de la Universidad de Ciencias Médicas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Orden Carlos J. Finlay, en carta enviada a la institución con motivo del aniversario 45 de su fundación. El acto político y ceremonia militar estuvo presidido por el héroe de la República de Cuba, general de cuerpo de Ejército y ministro de las FAR, Álvaro López Miera, y el general de cuerpo de Ejército, Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero de las FAR jefe del Estado Mayor General, ambos miembros del Buró Político.