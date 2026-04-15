Encabeza Díaz-Canel encuentro sobre transición energética en Cuba

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó este martes un encuentro que examinó los resultados del trabajo conjunto entre los ministerios de Energía y Minas y de Educación Superior en el marco de la transición energética en el país.

En la reunión se presentaron varias propuestas del Grupo Nacional de Universidades para las Fuentes Renovables de Energía y la Eficiencia Energética (GENUFRE), para el empleo de diferentes renovables de energía.

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Foto de portada: Presidencia de Cuba 

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