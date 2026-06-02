Investigan causas de avería en Apolo mientras se restablece servicio en resto de subestaciones de La Habana

La Unión Eléctrica informó este martes sobre la ocurrencia de una falla en la subestación Apolo, en la capital del país, que provocó la pérdida de energía en varias instalaciones habaneras y la salida del Sistema Eléctrico Nacional de las unidades 6 y 8 de Mariel y del bloque 3 de Renté.

En redes sociales, la entidad indicó que ya se encuentran energizadas todas las subestaciones de La Habana, excepto la subestación Apolo, mientras se recupera la carga progresivamente.

De acuerdo con la UNE, también resultaron afectadas por un disparo en las líneas de 110 kV las subestaciones Naranjito, Melones, Príncipe, Cerro, Tallapiedra y Párraga.

El Sistema Eléctrico Nacional permanece interconectado y se investigan las causas de la afectación.