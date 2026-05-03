Encabeza Díaz-Canel Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó este sábado el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba «Por un mundo sin bloqueo: solidaridad activa en el centenario de Fidel».

En la cita, afirmó que, frente a la escalada agresiva del Gobierno de los Estados Unidos, aquí se está defendiendo la paz, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Señaló, además, que nadie espere que haya rendición en Cuba.

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Foto de portada: ACN 

 

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