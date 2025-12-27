En fase final mantenimiento del Ferry “Perseverancia”

Brigadas Especializadas de los Astilleros “Caribbean Drydock Company” CDC, del Grupo Empresarial Marítimo-Portuario, asumieron en menos de TRES meses, el mantenimiento planificado al Ferry Perseverancia. Tras esos trabajos, la embarcación dispondrá de un área de atención de Salud, mejoras en el confort de salones para viajeros y ha incorporado sistemas energéticos emergentes, para la navegación. Autoridades del Grupo Empresarial Marítimo Portuario informaron al Canal Caribe, que el buque, tras finalizar totalmente su intervención y la fase de puesta en marcha, volverá a sus itinerarios habituales de transportación de pasajeros y de cargas, en la ruta Gerona-Batabanó-Gerona.

  Sin comentarios
