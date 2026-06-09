Festejarán en Cuba Día del Trabajador Marítimo-Portuario

El próximo 14 de junio en Cuba se celebra el Día del Trabajador Marítimo-Portuario, fecha dedicada a homenajear a Fidel en su centenario, así como al líder sindical Aracelio Iglesias Díaz, a Antonio Maceo y el comandante Ernesto Che Guevara.

El acto central por la fecha será en la Empresa de Navegación Caribe y servirá para reconocer la labor de los trabajadores por mantener vitales a las entidades relacionadas con la actividad, a pesar de las limitaciones asociadas al cerco energético impuesto por el actual Gobierno de Estados Unidos.