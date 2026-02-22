Eclipse total de Luna: visible en toda Cuba el martes 3 de marzo

El Instituto de Geofísica y Astronomía de la República de Cuba (IGA) comunica que en la madrugada del 3 de marzo de 2026 se podrá observar un eclipse total de Luna, visible desde todos los sitios del país.

Este fenómeno astronómico promete cautivar a los cubanos, aunque los especialistas advierten que solo podrá ser observado hasta el momento del máximo oscurecimiento, ya que poco después la Luna se ocultará en el horizonte.

Los datos proporcionados por el IGA indican que el eclipse penumbral comenzará a las 03 horas 42.8 minutos (m), con la entrada de la Luna en la sombra de la Tierra a las 04 horas 49.7 m; en tanto, el momento culminante del eclipse total se alcanzará a las 06 horas 03.9 m, para llegar a su máximo esplendor a las 06:33.6 m.

Sin embargo, los espectadores deben estar alertas, debido a que la puesta de la Luna ocurrirá apenas unos minutos después, a las 06:51 m.

Los especialistas también indican que la duración del eclipse en el umbral será de 2 horas con 1.8 minutos, mientras que la fase de totalidad se extenderá por 47.6 minutos.

 

