Diputados del Parlamento cubano analizan proyectos de leyes

Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular analizaron y debatieron los proyectos de ley De Tierra Agropecuaria y Forestal, De la Vivienda y De Identidad Personal y Domicilio, previo a su examen en el Séptimo Período Ordinario de Sesiones del Parlamento cubano, en su X Legislatura.

La jornada forma parte del proceso legislativo cubano y estuvo encabezada por Esteban Lazo Hernández, titular del legislativo de Cuba.

Presentes también vice primeros ministros, titulares de varios ministerios y otras autoridades gubernamentales.

Foto tomada de la página web de la Asamblea Nacional del Poder Popular.