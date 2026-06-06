Díaz-Canel: Ministerio del Interior, centinela incansable de la patria

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recordó la fundación del Ministerio del Interior, el 6 de junio de 1961.

Desde su cuenta en la red social X el mandatario escribió: «A pesar de los planes de todo tipo, del accionar inescrupuloso en la guerra sucia y no declarada contra Cuba, no han podido aniquilar a la Revolución porque, entre otras razones, los hemos tenido a ustedes: centinelas incansables de la patria».

Foto tomada de la publicación del Miniterio del Interior.