GAE, sanciones y mentiras: la apuesta de Trump que los hechos derrumban

Tomada de Cubahora.

La Administración Trump ha elegido un nuevo enemigo, el Grupo de Administración Empresarial GAE, una operación política, mediática y psicológica para sembrar una matriz de opinión de que en Cuba hay un Estado dentro de un Estado.

Washington apuesta que con más sanciones, más presión y más asfixia económica, el Gobierno cubano se quebraría políticamente.

Sin embargo esta narrativa se desmorona ante hechos como el programa de inversiones de viviendas asociadas al desarrollo del turismo.

La periodista Maricela Recasens documenta algunas evidencias que lo confirman.

Foto tomada de Cubahora.

A propósito del medioambiente, las abejas de mi vida

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El «tanging» es una práctica ancestral que consiste en golpear una olla de cobre con una cuchara para apaciguar los enjambres de abejas. Era el método de mi papá: fue el toque de caldero más largo del mundo.
María Caridad Esquivel
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tomada de Tele Pinar.

Inicia en Cuba Jornada del Donante Voluntario de Sangre

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Gracias a la Ciencia y la Biotecnología cubana, el plasma donado también se convierte en insumos vitales para la producción de medicamentos y hemoderivados que salvan vidas.
Redacción Caribe
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Inicia en Cuba Jornada del Donante Voluntario de Sangre

  • Sin comentarios
Gracias a la Ciencia y la Biotecnología cubana, el plasma donado se convierte en insumos vitales para la producción de medicamentos y hemoderivados que salvan vidas.
Redacción Caribe
Leer más

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