Denuncia Díaz-Canel escalada peligrosa de amenazas militares de EE. UU.

El presidente Miguel Díaz-Canel denunció este sábado el incremento de las amenazas de agresión militar contra nuestro país por parte del Gobierno de los #EstadosUnidos. Lo calificó, como «una escalada peligrosa y sin precedentes».

A través de su cuenta en la red digital X, el jefe de Estado enfatizó que «la comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de Estados Unidos, determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico para satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación».

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