Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores

#Cuba condena de manera inequívoca el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, al tiempo que reafirma su compromiso de cooperar con los #EstadosUnidos y otras naciones para fortalecer la seguridad regional e internacional.

#Cuba declara categóricamente que no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas. Nuestro país mantiene una política de tolerancia cero frente al financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, y está comprometido con la prevención, detección y enfrentamiento de actividades financieras ilícitas, en consonancia con los estándares internacionales.

Defensa Civil coordina limpieza y apoyo tras penetraciones del mar

Redacción Caribe
Autoridades refuerzan protección ante penetraciones del mar en La Habana

Redacción Caribe
Cuba avanza en proyectos de baterías para acumulación de energía

Bernardo Espinosa
