CUPET desmiente en redes sociales rumores sobre paralización del abastecimiento de combustible

La Unión Cuba-Petróleo (CUPET) desmintió, mediante una publicación en sus perfiles oficiales de redes sociales, la información falsa que circula en algunos medios digitales sobre una supuesta detención del abastecimiento de combustibles a la red de servicentros del país.

La entidad adjuntó una imagen del rumor infundado y reiteró que dicho abastecimiento no se ha interrumpido, al tiempo que sugirió al público consultar únicamente las páginas oficiales de la empresa y los medios de prensa nacionales para mantenerse correctamente informado.

Más detalles en video:

Cuba celebra el Día del Trabajador Ferroviario

  • Sin comentarios
Cuba celebra el Día del Trabajador Ferroviario
Redacción Caribe
Leer más

Actualiza Cuba protocolos aduaneros con el Decreto Ley 108

  • Sin comentarios
Actualiza Cuba protocolos aduaneros con el Decreto Ley 108
Redacción Caribe
Leer más

Cuba participa en Encuentro Virtual Internacional por la Paz

  • Sin comentarios
Cuba participa en Encuentro Virtual Internacional por la Paz
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
11:30 Documental "isabel Moya Conversa Con Cubaperiodistas"
12:00 Mesa Redonda
13:00 Ntv Del MediodÍa
● EN VIVO
14:00 La Epopeya De Angola
14:30 Íconos De La Habana

Más vistos

Publica Gaceta Oficial modificaciones a norma contable y beneficio tributario para operaciones en moneda extranjera

gaceta-oficial-de-cuba

Gaceta Oficial de Cuba publica el Decreto ley No. 89

Cuba: Acciones para restablecer redes eléctricas en Guantánamo

Viceministra de Finanzas y Precios ofrece detalles sobre exención arancelaria a la importación