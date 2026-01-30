CUPET desmiente en redes sociales rumores sobre paralización del abastecimiento de combustible

La Unión Cuba-Petróleo (CUPET) desmintió, mediante una publicación en sus perfiles oficiales de redes sociales, la información falsa que circula en algunos medios digitales sobre una supuesta detención del abastecimiento de combustibles a la red de servicentros del país.

La entidad adjuntó una imagen del rumor infundado y reiteró que dicho abastecimiento no se ha interrumpido, al tiempo que sugirió al público consultar únicamente las páginas oficiales de la empresa y los medios de prensa nacionales para mantenerse correctamente informado.

Más detalles en video: