Culminarán en Camagüey obras de impacto social y económico

Como parte de los esfuerzos que realiza Cuba para avanzar en el desarrollo de varias obras que impactan en la economía y en la esfera social, la Empresa de Construcción y Montaje número 1 de Camagüey, concluirá el 2025 con la terminación de un grupo de inversiones y otras que deben concluir el próximo año.

Ese colectivo cuenta con más de cuatro décadas de experiencia y está considerado por la especialización de sus técnicos y obreros un referente en el mantenimiento de Viales y Puentes, Obras Hidráulicas y de Construcción Civil.

