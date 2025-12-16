Culminarán en Camagüey obras de impacto social y económico

Como parte de los esfuerzos que realiza Cuba para avanzar en el desarrollo de varias obras que impactan en la economía y en la esfera social, la Empresa de Construcción y Montaje número 1 de Camagüey, concluirá el 2025 con la terminación de un grupo de inversiones y otras que deben concluir el próximo año.

Ese colectivo cuenta con más de cuatro décadas de experiencia y está considerado por la especialización de sus técnicos y obreros un referente en el mantenimiento de Viales y Puentes, Obras Hidráulicas y de Construcción Civil.

Más detalles en video:

Brigadas de Cuba y Venezuela recuperan infraestuctura vial en la región oriental

  • Sin comentarios
Brigadas de Cuba y Venezuela garantizan la infraestuctura vial en la región oriental
Redacción Caribe
Leer más

Intensas lluvias y bajas temperaturas afectan a Cuba este martes

  • Sin comentarios
Intensas lluvias y bajas temperaturas afectan a Cuba
Redacción Caribe
Leer más

Sudáfrica conmemora Día de la Reconciliación con llamado a la unidad nacional

  • Sin comentarios
Sudáfrica conmemora Día de la Reconciliación con llamado a la unidad nacional
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
18:00 Noticiero Cultural
18:30 Mesa Redonda
20:00 Ntv EmisiÓn Estelar
● EN VIVO
20:45 Nuestra Gente
21:00 Noveno Inning

Más vistos
gaceta-oficial-de-cuba

Gaceta Oficial de Cuba publica el Decreto ley No. 89

Cuba: Acciones para restablecer redes eléctricas en Guantánamo

Garantiza MINCIN protección de recursos y atención a la población ante proximidad de Melissa

Frutos del olivo: historias de resistencia palestina en Cuba