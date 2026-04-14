Cuba impulsa movilidad propia ante bloqueo: industria de Holguín ensambla triciclos eléctricos

En medio de las severas restricciones externas que limitan el acceso de Cuba a combustibles y tecnologías, el archipiélago impulsa alternativas propias para sostener la movilidad de su población.

Como parte de tal estrategia, la Empresa Mecánica Héroes del 26 de Julio (Holmeca), en la provincia de Holguín, asumió el ensamblaje de triciclos eléctricos, diversifica su producción y apuesta por un medio de transporte ligero, sostenible y accesible.

Equipados con una batería de gel, los modelo C-600 alcanzan una velocidad máxima de 39 kilómetros por hora y destacan por su notable capacidad de carga de 600 kilogramos, sin sacrificar el confort necesario para el transporte de pasajeros.

Su autonomía de hasta 120 kilómetros por cada ciclo completo de batería, los convierte en una solución eficiente para suplir las demandas de transporte de carga y pasajeros en el territorio, al contribuir a la sustitución de importaciones mediante soluciones de movilidad sostenible.

Foto: Juan Pablo Carreras

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