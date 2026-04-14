Girón, símbolo de resistencia: encuentro en el Centro Fidel Castro Ruz destaca legado revolucionario

El Centro Fidel Castro Ruz acoge los días 14 y 15 de abril el taller «Girón, a 65 años de la gran victoria contra el imperialismo», en el contexto de las actividades por el Centenario del Comandante en Jefe.

Aanalizar el significado de la hazaña que, el 19 de abril de 1961, demostró al mundo la voluntad inquebrantable del pueblo cubano para defender con armas la Revolución resulta el principal objetivo del evento.

De acuerdo con el Centro Fidel Castro Ruz en sus redes sociales, el encuentro inició con la conferencia «Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la invasión mercenaria de Playa Girón. La Base Naval en Guantánamo», a cargo del doctor en Ciencias René González Barrios, director de la institución.

Entre las actividades programadas se encuentra también la presentación del libro «Playa Girón. A 65 años de aquel abril socialista», compilación realizada por Elier Ramírez Cañedo, vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, publicado por el sello Ocean Sur. Asimismo, se inaugurará la exposición «Fidel, días de Girón» en la sala Cinco Palmas.

Durante las sesiones, abordarán diversas ponencias que incluyen temas como los antecedentes de la Operación Pluto, la brigada mercenaria y el plan invasor, así como la lucha contra bandidos en abril de 1961, entre otros análisis.

Desde su creación en 2021, el Centro Fidel Castro Ruz ha impulsado el estudio de Girón como un pilar fundamental de la resistencia antimperialista. En cada edición del taller, historiadores, periodistas e investigadores destacan las lecciones aprendidas de aquella gesta heroica.

Cabe recordar que los días heroicos de Girón inspiraron la elección del 16 de abril de 1961 como fecha fundacional del actual Partido Comunista de Cuba. Como afirmó Fidel Castro en 1976, Girón representó «la alternativa entre el pasado y el futuro, la reacción o el progreso, la tradición o la lealtad a los principios, el capitalismo o el socialismo, el dominio imperialista o la liberación», una verdad que sigue vigente en cada aniversario.

Para quienes no puedan asistir presencialmente, las conferencias serán transmitidas en vivo a través del canal de Youtube del Centro Fidel Castro Ruz, facilidad que permite una mayor participación nacional e internacional en este homenaje histórico.

Foto: Tomada de ACN