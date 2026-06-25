Cuba rinde tributo a Ramiro Valdés Menéndez en Santa Clara

Con honores militares, en el Complejo Escultórico comandante Ernesto Che Guevara, de Santa Clara, fueron inhumados, este jueves, los restos mortales del comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, en presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República.

La ceremonia tuvo lugar en el mismo sitio donde reposan los restos del Che Guevara y sus compañeros del Frente Las Villas, como reafirmación del sentido de hermandad y lucha compartida.

Acompañaron el homenaje importantes figuras del Partido y el Estado cubano, entre ellos Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; y Gladys Martínez Verdecia, primera secretaria del comité provincial del PCC en Artemisa.

Acudieron, además, el comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura, y miembros del secretariado del Comité Central del PCC, junto con autoridades políticas y gubernamentales de la región central del país.

Cinco ofrendas florales, en nombre del general de Ejército Raúl Castro Ruz, el presidente Díaz-Canel, la Asociación de Combatientes, familiares y el pueblo cubano, adornaron el Mausoleo donde la llama eterna simboliza la perpetuidad de la memoria revolucionaria.

El acto cumplió con la última voluntad de Ramiro Valdés, considerado Hijo Ilustre de Villa Clara y segundo al mando en la columna invasora número ocho Ciro Redondo, quien tuvo un papel fundamental en la decisiva ofensiva que derrocó la dictadura en el centro de Cuba el 1 de enero de 1959.

(Con información de ACN)

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