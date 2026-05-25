Cuba rinde homenaje a líderes africanos en ocasión de conmemorarse el Día de África

El Día de África se conmemoró este lunes con la colocación de una ofrenda floral en el parque de los próceres de ese continente en el municipio capitalino Playa, espacio que simboliza el reconocimiento a los que lucharon por la libertad del continente.

A la ceremonia asistieron, entre otras personalidades, el Héroe de la República de Cuba, Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos; y la embajadora del Congo y decana del cuerpo diplomático africano acreditado en la isla, Rosalie Kama Niamayoua.