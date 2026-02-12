Cuba reporta récord de generación fotovoltaica

#Cuba reportó el martes 10 de febrero una cifra récord de generación fotovoltaica. Más de 800 megawatts, en un segmento del horario del mediodía. Especialistas del Despacho Nacional de Carga de la Unión Eléctrica señalan que el sostenido incremento en las entregas de energía solar, por emplazamientos construidos en el país, aún no se percibe en el servicio, principalmente, por el déficit en capacidades de generación y las elevadas afectaciones, las 24 horas. Ello es consecuencia directa de la escalada imperial contra Cuba.