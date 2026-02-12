Cuba reporta récord de generación fotovoltaica

#Cuba reportó el martes 10 de febrero una cifra récord de generación fotovoltaica. Más de 800 megawatts, en un segmento del horario del mediodía. Especialistas del Despacho Nacional de Carga de la Unión Eléctrica señalan que el sostenido incremento en las entregas de energía solar, por emplazamientos construidos en el país, aún no se percibe en el servicio, principalmente, por el déficit en capacidades de generación y las elevadas afectaciones, las 24 horas. Ello es consecuencia directa de la escalada imperial contra Cuba.

Díaz-Canel recibió a delegación para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino

Díaz-Canel recibió a delegación para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino
Redacción Caribe
Cuba bajo Asedio

Cuba bajo Asedio
Redacción Caribe
Consejo de Estado analiza resultados preliminares de la consulta popular del programa de Gobierno

Consejo de Estado analiza resultados preliminares de la consulta popular del programa de Gobierno
Redacción Caribe
Cartelera de hoy
22:00 Documental Mi Hermano Fidel Y Yo ConocÍ A Fidel
22:30 El Tiempo En El Caribe
22:45 Actualidad Informativa
23:00 Noticiero Cultural
23:30 Resumen 24
Publica Gaceta Oficial modificaciones a norma contable y beneficio tributario para operaciones en moneda extranjera

gaceta-oficial-de-cuba

Gaceta Oficial de Cuba publica el Decreto ley No. 89

Cuba: Acciones para restablecer redes eléctricas en Guantánamo

Viceministra de Finanzas y Precios ofrece detalles sobre exención arancelaria a la importación