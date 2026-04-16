Inauguran en La Habana quinto coloquio internacional Patria

El quinto coloquio internacional Patria quedó inaugurado esta mañana en La Habana con la asistencia del primer secretario del CCPCC y presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez; el secretario de organización de la agrupación política, Roberto Morales Ojeda; el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parilla, entre otros dirigentes del Partido, y el gobierno.

🇨🇺| Abrió sus puertas hoy en La Habana el V Coloquio Internacional Patria de Comunicación Digital. Al evento que reúne a comunicadores y analistas para abordar los desafíos actuales en el ámbito de la información y la geopolítica regional, asiste el Presidente @DiazCanelB. pic.twitter.com/r2BnLc6IvW — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) April 16, 2026