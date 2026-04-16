Inauguran en La Habana quinto coloquio internacional Patria

Tomada de la cuenta en X de Presidencia Cuba.

El quinto coloquio internacional Patria quedó inaugurado esta mañana en La Habana con la asistencia del primer secretario del CCPCC y presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez; el secretario de organización de la agrupación política, Roberto Morales Ojeda; el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parilla, entre otros dirigentes del Partido, y el gobierno.

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