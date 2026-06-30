Cuba refuerza su apoyo con el pueblo de Venezuela

Integrantes del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias «Henry Reeve”, llegaron en la noche de este lunes a Venezuela. Estos profesionales se incorporarán de inmediato a las labores de atención a los damnificados por los sismos del pasado 24 de junio.

A su arribo al Aeropuerto Internacional de Valencia, fueron recibidos por el embajador de Cuba en el país, Jorge Mayo Fernández; el jefe del Grupo Nacional de Trabajo, Víctor Gaute López; y el director de la Brigada Médica Cubana en Venezuela, el doctor Yisleivy Martínez Carmona. El enviado especial Raúl Rodríguez Peña nos amplía.