Capacitan a directivos sobre transformaciones económicas en Cuba

Tomada de Cubadebate. 

Un seminario para actualizar la implementación de las transformaciones asociadas a la estimulación agrícola, la gestión del Comercio Interior y la autonomía municipal en #Cuba, recibieron directivos de organismos de la administración central del Estado, Gobiernos territoriales y grupos empresariales.

El encuentro estuvo dirigido por el primer ministro de Cuba, Manuel Marrro Cruz, acompañado por Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, todos miembros del Buró Político.

 

Foto tomada de Cubadebate.

 

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