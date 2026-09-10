Capacitan a directivos sobre transformaciones económicas en Cuba

Un seminario para actualizar la implementación de las transformaciones asociadas a la estimulación agrícola, la gestión del Comercio Interior y la autonomía municipal en #Cuba, recibieron directivos de organismos de la administración central del Estado, Gobiernos territoriales y grupos empresariales.

El encuentro estuvo dirigido por el primer ministro de Cuba, Manuel Marrro Cruz, acompañado por Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, todos miembros del Buró Político.

Foto tomada de Cubadebate.