«Criterio compartido», programa radial sobre la realidad cubana

Foto Estudios Revolución. 

Un amanecer diferente tuvieron este miércoles los colegas y radioyentes de Radio Rebelde. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó bien temprano a los estudios de la emblemática emisora para promocionar un nuevo espacio de la radio cubana.

Con el título de «Criterio compartido» saldrá al aire a partir del próximo miércoles a las 7 y 15 de la mañana y con una frecuencia quincenal para abordar los temas más importantes del acontecer nacional.

Foto Estudios Revolución.

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