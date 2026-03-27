Cuba recibe cuarta ayuda solidaria de México: 111 toneladas de alimentos

Cuba recibió con gratitud el cuarto envío de ayuda solidaria proveniente de México, que llegó al puerto de La Habana a bordo de un buque logístico de la Armada del hermano país.

Este cargamento, que totaliza 111 toneladas, consiste mayormente en alimentos, y refuerza así la colaboración entre ambas naciones, en tiempos desafiantes.

La operación, que refleja el solidaria nexo entre ambas naciones, fue anunciada previamente por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En su declaración, Sheinbaum destacó que este acto responde a las indicaciones de su Gobierno y reafirmó el rechazo de México al bloqueo energético que enfrenta Cuba; además, ratificó el compromiso de su país de apoyar el derecho del archipiélago la autodeterminación.

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