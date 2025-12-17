Cuba despide al General de Brigada de la Reserva Miguel Rigoberto Sancho Valladares

En horas de la tarde de este martes 16 de diciembre, falleció en la provincia de Sancti Spíritus, a la edad de 91 años, el General de Brigada de la Reserva Miguel Rigoberto Sancho Valladares, combatiente del Ejército Rebelde y de la lucha clandestina, con una ejemplar hoja de servicios a la Revolución.

Sancho Valladares, cuyo deceso ocurre tras 47 años de consagrada vida en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (MININT), ingresó en el Movimiento 26 de Julio en 1955. En 1958, pasó a la clandestinidad en Santa Clara y fue designado jefe del Movimiento en los territorios de Camajuaní, Zulueta, Remedios y Yaguajay.

Integrante de la Columna 17 “Abel Santamaría” del Ejército Rebelde, protagonizó varios combates durante la guerra de liberación. Tras el triunfo de enero de 1959, participó en la histórica Caravana de la Victoria que, encabezada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, entró en La Habana el 8 de enero.

A lo largo de su extensa trayectoria en las instituciones militares y de seguridad cubanas, se desempeñó en varios cargos de dirección con destacados resultados. Cumplió, además, misiones internacionalistas en Vietnam y Nicaragua.

Por sus relevantes servicios a la Patria, recibió múltiples condecoraciones, entre las que se encuentran las medallas “Combatiente de la Lucha Clandestina y la Guerra de Liberación”, “Conmemorativa Victoria de Girón”, “Ignacio Agramonte” de Primera y Segunda clase, “Eliseo Reyes”, “Servicio Ejemplar en las FAR” y “Combatiente Internacionalista de Segunda Clase”.

Las honras fúnebres y los honores militares correspondientes se efectuarán este miércoles 17 de diciembre, a las nueve de la mañana, en el municipio espirituano de Cabaiguán, lugar donde residía al ocurrir su deceso.

Más detalles en video: