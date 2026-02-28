Cuba denuncia violaciones al derecho internacional tras ataques a Irán

Las máximas autoridades cubanas expresaron su enérgico rechazo a los recientes ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, hechos calificados de «flagrantes violaciones del derecho internacional» y de la Carta de las Naciones Unidas.

En un mensaje divulgado a través de su cuenta en la red social X, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó la gravedad de estas acciones.

Aseguró que no solo socavan la legalidad internacional, sino que también representan una amenaza directa a la paz y la seguridad, tanto a nivel regional como global.

También, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, calificó estas acciones como una clara violación de la soberanía e integridad territorial de la nación persa.

Subrayó que este ataque representa la segunda agresión de este tipo en un corto período de tiempo, y coincide de manera preocupante con las conversaciones internacionales que se encontraban en curso para abordar la cuestión nuclear.

 

 

