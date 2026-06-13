Cuba denuncia carácter propagandístico de la ayuda de Estados Unidos

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este sábado la manipulación constante y deliberada por parte del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, relativos a los montos de ayuda anunciados por su Gobierno desde noviembre de 2025.

A través de un mensaje en su cuenta de la red social social X, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó que el funcionario estadounidense «confunde constantemente, con total intención, las cifras y la respuesta de Cuba».

Rodríguez Parrilla recordó que la posición de Cuba resulta invariable desde el primer anuncio: el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos obstaculiza la ayuda que se ofrece sin condicionamientos, por muy cínica y ridícula que esta parezca.

También detalló las demoras en la materialización de los envíos: «Les tomó más de 6 meses concretar el envío total de la primera ayuda valorada en 3 millones de USD. Cerca de 4 meses, enviar una parte de los 6 millones de USD anunciados».

«¿Cuánto podría tomarles concretar la de los 100 millones de USD?», se preguntó, para luego contrastar esa cifra con el impacto del bloqueo: «¿Qué pueden significar 100 millones de USD, cuando su bloqueo económico y el cerco energético provocan afectaciones anuales de más de 5 mil millones de USD?».

El jefe de la diplomacia cubana fue categórico al afirmar que «el Secretario de Estado y su Departamento carecen de interés real en concretar esas ayudas en el corto plazo». A su juicio, «tanta mentira y demora sólo demuestran el marcado carácter propagandístico de esos anuncios».

Finalmente, Rodríguez Parrilla lanzó una pregunta directa a la administración estadounidense: «¿Acaso no sería más humanitario levantar el ilegal cerco energético?».

Foto: Tomada de la cuenta en X del canciller

 

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