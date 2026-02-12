Cuba bajo Asedio

En declaraciones a medios de prensa acreditados en La Habana, el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío ha desmentido, de manera consistente, que #Cuba y Estados Unidos estén negociando para, supuestamente, lograr un entendimiento que impida una acción directa de Washington contra la nación caribeña. El propio diplomático ha manifestado la disposición del Gobierno cubano a conversar, en pie de igualdad y sin condicionamientos previos, con su similar estadounidense, sobre un conjunto de temas de interés para ambas partes. Esta es la verdad verdadera, aunque en las redes proliferen especulaciones de voceros imperiales que aseguran lo contrario.