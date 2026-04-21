Delegaciones de Cuba y EE. UU. sostienen reunión en la capital

El subdirector general a cargo de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alejandro García del Toro, confirmó este lunes la reciente celebración, en La Habana, de un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos.

En diálogo con el periódico «Granma», el diplomático puntualizó que, por la parte estadounidense, participaron secretarios adjuntos del Departamento de Estado; mientras que, por la parte cubana, asistió el viceministro de Relaciones Exteriores.


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Foto de portada tomada del perfil de la Cancilleria de Cuba 

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