Delegaciones de Cuba y EE. UU. sostienen reunión en la capital

El subdirector general a cargo de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alejandro García del Toro, confirmó este lunes la reciente celebración, en La Habana, de un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos.

En diálogo con el periódico «Granma», el diplomático puntualizó que, por la parte estadounidense, participaron secretarios adjuntos del Departamento de Estado; mientras que, por la parte cubana, asistió el viceministro de Relaciones Exteriores.

🇺🇸🇨🇺| El subdirector general a cargo de EE. UU. del Minrex, Alejandro García del Toro, ofreció declaraciones al Periódico Granma sobre encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos. 🔗: https://t.co/RDKRThN7W1 pic.twitter.com/LJblUDOf3u — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) April 20, 2026



Detalles





Foto de portada tomada del perfil de la Cancilleria de Cuba