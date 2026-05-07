Constata Díaz-Canel avances de la inteligencia artificial en la Universidad de La Habana

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de #Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, continuó este miércoles su recorrido por instituciones de la capital, para constatar sus avances en materia de aplicación de la transformación digital y inteligencia artificial. En esta ocasión, el mandatario llegó hasta la Universidad de La Habana, donde conoció los resultados del trabajo de la facultad de Física y Matemática, así como la de Computación. Lo acompañaron, los ministros de Comunicaciones y Educación Superior, Mayra Arevich Marín y Walter Baluja García, respectivamente, junto a la rectora de la casa de altos estudios, Miriam Nicado García.

Cuba publica resolución sobre atención y seguimiento integral al embarazo en la adolescencia

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La Gaceta oficial de la República de Cuba publicó hoy una resolución sobre la atención y seguimiento integral al embarazo en la adolescencia.
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En el actual contexto de asedio estadounidense a #Cuba, continúan las muestras de solidaridad, como firme rechazo a las recientes amenazas del uso de la fuerza contra nuestro país.
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Declaración de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba

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