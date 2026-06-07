Terminal de Contenedores de Mariel publica pruebas en video y desmiente rumores de emergencia

En las últimas horas han circulado audios falsos en redes sociales que informan sobre una supuesta emergencia en la Terminal de Contenedores de Mariel.

La administración del puerto sale al paso de estas noticias para aclarar que las operaciones se desarrollan con total normalidad, sin interrupciones ni accidentes.

A través de un comunicado, asegura que continúa funcionando como de costumbre, con buques que atracan y realizan sus actividades habituales en el muelle.

Ante la información errónea, las autoridades piden a los usuarios verificar siempre los datos en fuentes oficiales y evitar compartir contenidos no confirmados que puedan generar confusión innecesaria.

Para mantener al público informado, la Terminal ofrece imágenes y videos actualizados en su sitio web oficial https://www.webportal.tcmariel.cu, donde se puede constatar el estado operativo del puerto en tiempo real.

Además, ponen a disposición los teléfonos de Atención al Cliente (49397205/06) y del Centro de Coordinación (49397156) para cualquier consulta.

La Terminal de Contenedores de Mariel reitera su compromiso con la transparencia y la veracidad de la información, e invita a la sociedad a sumarse a la campaña #NoALasFalsasNoticias para combatir la desinformación.

Foto: Zona Especial de Desarrollo Mariel

 

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