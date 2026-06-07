Cuba brilla en Olimpiada Internacional de Matemática e Informática con tres medallas

La delegación cubana que participó en la reciente Olimpiada Internacional de Matemática e Informática, celebrada en Uzbekistán, logró una destacada actuación al obtener un total de tres medallas: una de plata y dos de bronce.

El certamen reunió a jóvenes talentos de todo el mundo en las ciencias exactas, consolidándose como una plataforma clave para el fomento del conocimiento y el desarrollo académico.

Los resultados alcanzados por los estudiantes cubanos evidencian la alta calidad de la enseñanza en los centros preuniversitarios del país, especialmente en las Vocacionales de Ciencias Exactas (IPVCE).

Mauricio Cruz Siles, alumno del IPVCE de Villa Clara conquistó la medalla de plata, mientras que las preseas de bronce fueron para Alejandro Martínez Sánchez, del IPVCE de Camagüey, y Andy Ernesto Sánchez Pérez, también del IPVCE de Villa Clara.

Alejandro Martínez obtuvo su bronce en la categoría de Matemática, destacándose entre más de 80 competidores que enfrentaron problemas de elevada complejidad. Por otro lado, Mauricio Cruz y Andy Ernesto Sánchez sumaron dos medallas para Cuba en el área de Informática, al demostrar su dominio y preparación en esta disciplina.

El evento, que se prolongó por una semana de intensas jornadas evaluativas, contó con la participación de países de Asia, Europa y América.

La Olimpiada Internacional de Matemática e Informática es considerada uno de los concursos más prestigiosos a nivel global para estudiantes de enseñanza media y preuniversitaria, ofrece un espacio para el intercambio de saberes y la competencia académica de alto nivel.

Foto: Tomada de la página en Facebook del Ministerio de Educación.